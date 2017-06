Irak: un tireur canadien abat un djihadiste de Daech, son armée revendique le titre de "tir de sniper le plus long au monde" (photo)

C'est un record peu banal que vient de battre un soldat canadien déployé avec les forces spéciales en Irak. Jeudi 22, le militaire, un tireur d'élite, a réussi un tir mortel sur un combattant de Daech, alors qu'il se trouvait précisément à… 3.450 mètres de sa cible.

C'est l'armée canadienne qui a communiqué sur ce petit exploit sur le champ de bataille, tout en prenant garde à ne pas en dire plus. "Pour préserver la sécurité de notre personnel et celle de nos partenaires de la coalition, nous ne donnerons pas plus de détails sur le lieu et la date de l'incident" ont expliqué les autorités canadiennes. Elles se réjouissent cependant de battre à plates coutures le précédent record détenu par un militaire britannique qui avait réussi un tir à 2.475 mètres de distance. La performance est donc améliorée de plus d'un kilomètre. L'armée canadienne s'est même fendue d'un tweet affichant non sans fierté le classement des "cinq plus beaux tirs de sniper" où l'on voit d'ailleurs que les tireurs nationaux occupent maintenant trois des cinq premières places.

Shared via @globeandmail - Canadian elite special forces sniper makes record-breaking kill shot in Iraq - https://t.co/IkhlMlkzEJ pic.twitter.com/V6oqG9meEM — Canadian Army (@CanadianArmy) 22 juin 2017

A plus de trois kilomètres et demi de distance, la performance est également notable pour la précision dans l'estimation du tir, eu égard des nombreux paramètres qui rentrent en compte. Concrètement, avec un tel éloignement, viser "en ligne droite" ne permet pas d'atteindre la cible. En effet, des facteurs comme le vent ou l'inclinaison de la Terre impactent la trajectoire. Autant de pièges que le soldat d'élite a su déjouer.

Selon les estimations, le projectile a mis une dizaine de secondes à atteindre sa cible.