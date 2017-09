Irma: dégâts matériels et bilan humain, faut-il s'attendre au pire pour les Antilles françaises?

La panique gagne du terrain. L'ouragan Irma va frapper de plein fouet ce mercredi 6 les Antilles françaises. Le niveau d'alerte maximal, qui impose le confinement total de la population, a donc été décrété pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin où le pic de l'ouragan est attendu incessamment sous peu. Même inquiétude pour la Guadeloupe qui est passée en vigilance rouge cyclonique même si l'île "ne subira pas les conditions les plus extrêmes liées à Irma", selon Météo France.

Selon les derniers éléments divulgués par l'organisme de prévisions météorologiques, Irma est désormais plus puissant que les ouragans Luis (1995 Saint-Martin) ou Hugo (1989 Guadeloupe, 15 morts). Il a également une plus forte intensité qu'Harvey, lequel a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards dollars de dégâts matériels. Des éléments qui sont loin de rassurer les populations locales et qui peuvent laisser croire à un bilan humain conséquent et d'importants dommages.

Concrètement, c'est la première fois que Saint-Barthélemy et Saint-Martin vont connaître un cyclone de cette catégorie. Alors, face à cet ouragan, qui pourrait ensuite toucher Haïti et la Floride, les écoles et administrations ont été fermées tandis que les populations du littoral ont été évacuées. Ces dernières se sont d'ailleurs approvisionnées en eau, nourriture, essence et piles en prévision de la pénurie qui s'annonce. En parallèle, une cellule interministérielle de crise a été activée tandis qu'une soixantaine de professionnels de la sécurité civile ont été envoyés en renfort sur les deux îles.

Pour éviter les éventuelles victimes lors de cet ouragan, le ministère de l'Intérieur a tenu à rappeler via un post Twitter les consignes de sécurité à adopter. Il est donc fortement recommandé de se réfugier dans la pièce la plus sûre de son habitation, de s'éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris, de se préparer à subir des coupures d'électricité et d'eau potable, de rester à l'abri et de ne sortir sous aucun prétexte puis de rester à l'écoute des consignes des autorités diffusées à la radio.

De plus, il est important de rester calme, de n'utiliser le téléphone qu'en cas d'absolue nécessité, de ne pas utiliser du feu à flamme nue mais aussi de ne pas sortir en cas de retour d'un temps calme.