Isère: 75 armes dérobées dans un stand de tir

Jeudi 29 au soir le stand de tir du Rondeau de Saint-Chef, dans le nord de l'Isère, a été attaqué par des malfaiteurs lourdement armés. Munis de kalachnikov, ils ont fait une victime selon le Dauphiné Libéré: un des responsables du stand aurait été abandonné au sol par ses agresseurs, on ne sait rien de son état de santé. La semaine dernière, un instructeur du même stand a été cambriolé à son domicile: plusieurs fusils, et l'armoire forte dans laquelle ils étaient, ont été volés.

Le gang de malfrats "particulièrement bien informé" et visiblement bien organisé a réussi à dérober pas moins de 75 armes. Pour commettre le vol, ils ont attendu que la structure ferme pour l'attaquer vêtu de cagoules et de gants. Aucune munition n'aurait été volée.

Un enquête a été ouverte et les gendarmes de Bourgoin-Jallieu et la Section de recherches de Grenoble en ont été chargés pour retrouver les bandits et leur butin au plus vite. La piste du grand banditisme est largement privilégiée par les enquêteurs. Le stand de tir accueillait depuis mercredi une exposition-vente d'armes avec la présentation, et donc la possibilité de tester, plusieurs d'entre elles.

Le Dauphiné Libéré précise aussi que le stand de tir du Rondeau a déjà été la cible de malfaiteurs. En novembre 2014, l'établissement avait été cambriolé et une quinzaine d'armes avaient disparu. En 2012, deux vols avaient eu lieu au sein du stand pendant lesquels des fusils, des pistolets et des munitions avait été dérobés.