Isère: découvert du corps de l'adolescent de 14 ans disparu jeudi lors d'une randonnée

Une nuit d'angoisse et la terrible nouvelle qui tombe comme un couperet ce vendredi 3 au matin. Un adolescent de 14 ans, qui randonnait en famille jeudi 2 dans le Vercors et qui s'était égaré en partant devant son groupe, a été retrouvé mort à vers 4h au pied d'une barre rocheuse dans les gorges du Bruyant, près de Lans-en-Vercors (Isère).

La victime randonnait avec son père, son oncle et probablement d’autres membres de sa famille afin d’effectuer une randonnée, évaluée comme facile par les spécialistes de la montagne, dans le secteur des gorges du Bruyant à Lans-en-Vercors (Isère). Vers 19 heures, l’adolescent, avec l’accord de son père, était parti seul devant. Peu après, il a fixé un point de rendez-vous au téléphone avec son père.

Mais lorsque le reste du groupe familial est arrivé sur place, l’adolescent n’était pas là. Sa famille s'est mis à sa recherche. Vers 20h30, l'alerte a été donnée, et très vite, un important dispositif de secours a été mis en place par la CRS Alpes, avec le soutien du peloton de gendarmerie de haute-montagne de l'Isère et des pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp), en vain.

Les maire de Lans-en-Vercors et de Saint-Nizier-du-Moucherotte, une commune proche, ont également lancé un appel aux habitants pour participer à une battue, mobilisant notamment des chasseurs pour ratisser le terrain. Avec la tombée de la nuit, les recherches ont dû être arrêtées.

Ce n'est que le lendemain, vers 4h du matin, qu'une équipe cynophile a découvert le corps sans vie de l'adolescent au pied d'une barre rocheuse. Il aurait sans doute fait une chute.