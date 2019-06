Isère: Emma, petite fille autiste disparue jeudi soir, a été retrouvée

Les parents de la petite Emma ont passé une terrible nuit d'angoisse à la recherche de leur fille, autiste et âgée de 8 ans, disparue jeudi soir après avoir quitté leur maison à Saint-Martin-d'Hères (Isère).

Mais la fillette a été retrouvée saine et sauve ce vendredi matin, dans le jardin d'une maison inoccupée et située sur les hauteurs de la commune voisine de Gières. Elle a passé la nuit dehors et, par mesure de précaution, a été conduite à l'hôpital pour subir des examens de contrôle.

La police grenobloise, qui a annoncé la bonne nouvelle ce matin (précisant qu'Emma avait été retrouvée vers 9h), a cependant assuré que l'enfant allait bien.

La disparition d'Emma a mobilisé un important dispositif de recherches dès le moment où l'alerte a été donnée vers 20h jeudi soir.

Policiers, maîtres-chiens du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) et même les taxis grenoblois ont travaillé toute la nuit dans l'espoir de la retrouver vivante.

URGENT ALERTE DISPARITION Nous sommes en relation avec la police directement. Emma, 8 ans autiste... Publiée par 1 pour tous, tous pour l'Autisme sur Jeudi 30 mai 2019

Son signalement a aussi été partagé en masse sur les réseaux sociaux. La petite fille, aux cheveux bruns mi-longs et mesurant 1m30, était vêtue d'un bermuda rose avec un papillon jaune et portait des baskets au moment de sa disparition.