Isère: enceinte de 8 mois, elle meurt électrocutée dans son bain

Un homme a fait une macabre découverte dimanche 31 chez lui, dans son appartement de la rue Elsa Triolet à Saint-Martin-d'Hères en Isère. Il a retrouvé sa femme enceinte de huit mois inanimée dans sa baignoire. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune victime de 21 ans a été électrocutée.

Ne pouvant joindre sa femme au téléphone alors qu'il s'était absenté de leur domicile, l'homme s'était inquiété et était retourné auprès de sa compagne. Sorti sans ses clés, il avait fini par forcer la porte de leur appartement comme la jeune femme ne venait pas lui ouvrir.

Il a alors retrouvé la future maman immergée dans son bain selon le Dauphiné Libéré. Les pompiers et le Samu arrivés rapidement sur les lieux du drame n'ont rien pu faire pour sauver la jeune femme en arrêt cardio-respiratoire et ce malgré leurs nombreuses tentatives de réanimation. Son bébé, qui devait naître dans les prochains jours n'a pas non plus pu être sauvé.

Les policiers chargés de l'enquête s'interrogent maintenant sur les causes de ce drame. Pour l'instant, l'hypothèse de l'électrocution semble être la plus plausible. En effet comme le rapporte le quotidien, le téléphone de la victime a été retrouvé tout près de son corps sans vie. Le portable était alors branché à une prise électrique.

Les forces de l'ordre vont maintenant entendre le mari. Très choqué par la mort de sa femme et de son bébé qu'ils attendaient depuis huit mois, il a été hospitalisé et n'a pas encore pu répondre à leurs questions.