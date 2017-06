Isère: il enflamme le nouveau copain de son ex-petite amie avec de l'essence et un briquet

Un individu de 19 ans a aspergé d'essence puis brulé à l'aide d'un briquet un jeune de 21 ans, dans la soirée du lundi 5. Les faits se sont déroulés aux alentours de 20h45, à Meylan (Isère), deux amis étaient installés sur la terrasse d'un appartement au rez-de-chaussée, lorsque deux autres hommes se sont manifestés. L'agresseur, qui avait initialement prévu d'incendier la voiture de la victime, souhaitait se venger car le jeune homme côtoyait son ex-petite amie. Muni d'une bouteille en plastique remplie d'essence, le suspect a aspergé son rival car"sa façon de parler lui a déplu", a déclaré une source proche de l'enquête selon Europe 1.

L'homme a très rapidement pris feu et est brûlé "au 2eme degré aux cuisses, aux hanches au torse et aux avants-bras", selon les informations recueillies par LCI. Il a été transporté au CHU le plus proche, d'où il est ressorti quelques heures plus tard avec une incapacité temporaire totale de 6 jours.

Après cette tentative d'homicide, une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de Meylan. Le suspect a été interpellé mardi 6, en début de matinée, à son domicile grenoblois. Il a été placé en garde à vue. Ce jeune majeur de 19 ans était déjà connu de la justice pour des faits de petite délinquance.

Ce n'est pas la première fois que de l'essence est utilisée pour une vengeance amoureuse. Le 22 février dernier, à Decize, un jeune de 16 ans a agressé un autre élève de son lycée car il envoyait des messages à sa copine. Il l'a aspergé d'essence après l'avoir poussé dans une poubelle et roué de coups.