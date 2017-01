Isère: un apnéiste expérimenté décède lors d'une séance d'entrainement dans une piscine

L'exercice a viré au drame. En pleine séance d'entrainement à la piscine d'Echirolles (Isère), un apnéiste a perdu la vie jeudi 5. Agé de 37 ans, l'homme était expérimenté et aurait pu être victime d'un malaise, selon les premières informations divulguées. Afin d'éclaircir les circonstances de sa mort, une enquête a été ouverte par la police tandis qu'une autopsie va être pratiquée dans les prochains jours. Elle permettra ainsi de savoir s'il a succombé à un malaise cardiaque ou à une noyade.

Ce jour-là, la victime s'était rendue comme chaque semaine à son cours d'entraînement d'apnée statique avec sept autres personnes. Cette discipline consiste à retenir le plus longtemps possible sa respiration. Elle est le plus souvent pratiquée en surface, en position allongée, immobile et tête dans l'eau. D'après un membre du club d'apnée d'Echirolles, qui s'est exprimé au micro de France Bleu Isère, "c'est un exercice sans danger car l'envie de respirer arrive plus vite que le manque d'oxygène". Au total, trois moniteurs encadraient la séance.

Mais il était déjà trop tard lorsque les membres du club se sont aperçus qu'il y avait un problème. Rapidement avertis, les secours ont conduit le trentenaire à l'hôpital de La Tronche où il est décédé dans la soirée. Depuis l'incompréhension demeure. "Il avait son certificat médical en bonne et due forme l'autorisant à pratiquer l'apnée", a expliqué un apnéiste présent au moment du drame. Et d'ajouter: "il était d'un bon niveau et c'était un sport qu'il pratiquait depuis trois ans. Il devait se rendre le week-end prochain à Lyon pour un stage avec un maître de la discipline".