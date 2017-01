Istanbul: l'auteur de l'attentat du Nouvel An dans une discothèque arrêté

Après deux semaines de recherches, les autorités turques ont enfin mis la main sur le terroriste ayant ouvert le feu pour tuer 39 personnes, la nuit du jour de l'An, à Istanbul, lors d'un attentat dans une discothèque très fréquentée: le Reina. Daech avait revendiqué cette attaque. Le suspect avait rapidement été identifié par les services secrets comme un homme de 34 ans d'origine ouzbèke, opérant sous le nom de code d'Abou Mouhamed Horasani au sein de groupe djihadiste.

Selon l'agence officielle Anatolie, l'homme a été arrêté lundi 16 au soir. Sa véritable identité serait Abdulgadir Masharipov. Il a été interpellé après une opération de police musclée, menée conjointement avec les services secrets turcs, dans l'appartement où il résidait avec son fils de quatre ans dans le quartier d'Esenyurt. Le visage tuméfié de l'individu, maintenu fermement au cou par un policier, a fait le tour des réseaux sociaux après cette arrestation. A noter que l'enfant a immédiatement été confié aux services sociaux.

Selon les médias locaux, Abdulgadir Masharipov était un tireur entraîné, expert d'armes, ayant combattu pour Daech en Syrie. Il a reconnu les faits après son arrestation. La police a interpellé quatre autres personnes lundi soir aux côtés du terroriste: un homme d'origine kirghize et trois femmes venant d'Egypte, du Sénégal et de Somalie. Depuis l'attentat, des dizaines de personnes ont été arrêtées et plusieurs ont été placées en détention.

"Je félicite notre police qui a arrêté l'auteur du massacre d'Ortakoy" a tweeté le porte-parole du gouvernement Numan Kurtulmus. "Notre lutte contre le terrorisme et les pouvoirs à l'œuvre se poursuivra jusqu'à la fin" a-t-il également écrit.