Italie: un enfant et ses parents meurent après avoir chuté dans un cratère

Ils sont morts les uns après les autres. A Pouzzoles, une petite ville près de Naples, un enfant de 11 ans et ses parents sont décédés mardi 12 après avoir chuté dans le cratère de la Solfatare qui fait partie de la zone volcanique des champs Phlégréens. Selon les informations divulguées par les médias locaux, le jeune garçon aurait franchi les barrières de sécurité avant de tomber dans la fosse. Ses parents auraient ensuite tenté de le rattraper mais auraient, eux aussi, chuté dans le cratère. L'autre enfant du couple, lui, aurait assisté à toute la scène, voyant les membres de sa famille disparaître en seulement quelques minutes.

"J'étais au Solfatare pour le travail avec d'autres visiteurs, nous nous sommes rendus compte que quelque chose s'était passé et nous nous sommes approchés du cratère. Je ne pensais pas voir ce que j'ai vu", a déclaré un témoin au journal The Sun. Rapidement alertés, les secours n'ont rien pu faire pour les sauver, notamment en raison du soufre qui s'en dégageait mais aussi de la température qui avoisinait les 1.000 degrés. Dans les prochains jours, une autopsie doit être réalisée et devrait permettre de confirmer ou d'infirmer s'ils sont morts tous les trois asphyxiés par des émanations de gaz.

Potrebbe essere stato uno smottamento all'origine dell'incidente nella solfatara di #Pozzuoli. Tre vittime → https://t.co/kfW7lBB09Y pic.twitter.com/AHwiXx284y — Rainews (@RaiNews) 12 septembre 2017

Pour rappel, la dernière éruption du cratère de la Solfatare, qui émet chaque jour plusieurs centaines de tonnes de vapeur et de dioxyde de carbone, remonte au XVIe siècle (1538). Selon plusieurs spécialistes, la zone dans laquelle il se trouve est particulièrement dangereuse. C'est pourquoi, il est surveillé de très près tout comme le Vésuve.

Toujours selon les médias locaux, le sol aurait pu être fragilisé ces derniers jours en raison des précipitations.