Ivre, il confie sa fille à des inconnus puis demande aux gendarmes de la retrouver

L'homme a perdu son enfant après avoir trop embrassé une jolie bouteille. Et causé une belle frayeur à un père de famille en même temps qu'il a aussi mobilisé une dizaine de gendarmes du Doubs dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Sacrée bouteille!

Voici un début d’année 2020 dont ce père de famille et sa fillette de 11 ans devraient se souvenir. Tous deux passent le réveillon du nouvel an dans un restaurant de Morteau, dans le Doubs. L’alcool coule à flot et, la soirée avançant, le père s'ennivre. Ne se sentant sans doute plus en mesure de prendre soin de son enfant, il demande à un couple d’inconnus de s’en occuper. Ceux-ci acceptent et proposent même de recueillir la fillette pour la nuit. Sauf que quelques heures (et vraisemblablement quelques verres) plus tard, le père a oublié avoir confié sa fille et, s’apercevant de son absence, panique. Il commence alors à la chercher… en vain. Et décide donc de prévenir les gendarmes.

Jusqu’au petit matin, une dizaine de militaires sont mobilisés. Une équipe cynophile est même dépêchée en urgence de Vesoul pour leur prêter main forte. Le pire est bien entendu envisagé. Un avis de recherche est lancé sur les réseaux sociaux : il sera partagé plus de 5000 fois en quelques heures, tant dans le département du Doubs que dans toute la France. Et ce n’est qu’au petit matin que la fillette sera retrouvée saine et sauve… après que le couple qui l’avait accueillie ait contacté la gendarmerie. Le père de famille à pour sa part été auditionné afin de lever les derniers doutes sur cette affaire sur fond d'abus d'alcool.