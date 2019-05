Jaloux, il passe sa copine à tabac et lui arrache la langue à mains nues

Elle a décidé de raconter son histoire, aussi horrible soit-elle, pour que plus jamais des jeunes femmes comme elle se laissent abuser par un petit copain jaloux, possessif et violent.

Carleigh Hager a désormais 27 ans. Elle a été passée à tabac par son ex-petit ami, Ryan Cameron, en octobre 2016. Alors qu'ils étaient à un mariage, Ryan était complètement ivre en fin de soirée et Carleigh a réussi à le convaincre de rentrer à l'hôtel.

Mais le jeune homme a invité trois amis pour fumer des joints. Dans la soirée, il leur a proposé de violer sa copine avec sa bénédiction. Carleigh a entendu la discussion. Une violente dispute a éclaté. Ryan a mis ses amis à la porte et a commencé à passer la jeune femme à tabac.

Il l'a frappée et a tenté de lui arracher la langue à mains nues. Il lui a provoqué une grave déchirure. Alors qu'elle était inconsciente au sol et baignant dans son sang, il a continué à lui donner des coups de pied dans les côtés pour la réveiller. La violence des coups lui a provoqué une hémorragie cérébrale.

Il aurait pu la tuer mais la police, probablement alertée par les amis de Ryan, a fini par intervenir. Il a été arrêté et immédiatement placé en détention. Condamné, il a écopé de six ans de prison.

Carleigh a été hospitalisée dans un état grave. Elle a eu besoin d'une chirurgie pour réparer sa langue et n'a pas pu manger normalement avant un mois.

Elle a mis longtemps à se remettre psychologiquement de ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui elle continue de parler de son histoire pour que les jeunes femmes, qui ont un petit ami violent, osent parler. Car Ryan a été violent avec elle dès le début de leur relation, et elle est restée avec lui parce qu'elle avait peur qu'il s'en prenne à ses proches (il a aussi menacé un jour de tuer son chien).

"Je suis aujourd'hui fiancée à l'homme de mes rêves, Jason, un peintre en bâtiment, et nous avons une magnifique petite fille de 11 mois, Harper. Ryan a essayé de me réduire au silence de la pire des manières. Mais aujourd'hui je crie mon histoire au monde entier. J'ai peut-être des cicatrices mais elles prouvent que j'ai affronté un monstre et que j'ai survécu", a-t-elle confié dans The Sun.