Japon: une fenêtre d'hélicoptère américain tombe à côté de plusieurs écoliers

L'incident aurait pu être gravissime. L'une des fenêtres d'un hélicoptère militaire américain est accidentellement tombée ce mercredi 13 dans l'enceinte d'une école d'Okinawa (Japon), sur le terrain de sport de l'établissement scolaire. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer mais le corps enseignant et les parents d'élèves sont sous le choc. Selon les informations rapportées par un policier municipal, le morceau de l'appareil mesurait environ 90 centimètres de longueur, même chose en largeur.

Suite à quoi, l'armée américaine a tenu à réagir par le biais d'un communiqué. "C'est un incident regrettable et nous présentons nos excuses pour l'anxiété qu'il a pu causer aux habitants", ont déclaré les Marines assurant qu'ils prenaient la situation "extrêmement au sérieux" et qu'une enquête avait été ouverte pour comprendre les raisons d'un tel incident. Quant aux autorités, elles ont averti qu'un tel accident ne devait pas se reproduire."Ce type d’incident inquiète non seulement les gens de l’école mais tous les habitants d'Okinawa et ne devrait jamais se produire", a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga.

D'autant qu'il ne s'agit pas du premier au sein de l'archipel. Deux mois plus tôt, un hélicoptère militaire américain avait pris feu lors d'un atterrissage dans un champ désert d'Okinawa. Là encore, aucun blessé n'avait été déploré. Plus récemment, en novembre dernier, un militaire américain ivre a causé un accident de la route mortel.

Pour rappel, quelque 47.000 soldats américains sont basés au Japon, dont plus de la moitié à Okinawa, une présence souvent mal vécue par les habitants.