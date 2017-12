"Je pense tous les jours à Maëlys": les témoignages bouleversants de personnes présentes à la marche blanche

Malgré les trombes d'eau qui tombaient mercredi 27 à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, pas moins de 800 personnes se sont réunies pour la marche blanche en l'honneur de Maëlys De Araujo. La petite a disparu il y a quatre mois lors d'une fête de mariage.

Les membres de sa famille, des proches ou même des inconnus, touchés par l'affaire, ont fait le déplacement en marque de soutien. "J'étais avec Maëlys à l'école maternelle. Je suis venue pour allumer une bougie et j'ai fait une prière. Pour que Maëlys revienne. J'ai aussi déposé un petit nounours tout blanc. Pour elle", a déclaré une enfant de neuf ans, comme la petite disparue, présente sur place au journal Le Parisien.

Une foule d'habitant de la petite ville avaient fait le déplacement, malgré le temps pluvieux. "Moi aussi je pense tous les jours à Maëlys. Pont-de-Beauvoisin est traumatisé par ce drame. C'est tellement affreux que l'on a même du mal à croire qu'une telle chose puisse exister", a confié une mère de trois enfants "bouleversée" par la disparition.

La tante de Maëlys a aussi tenu à s'exprimer, contrairement à ses parents qui ont préféré garder le silence et se recueillir. Elle a exhorté Nordahl Lelandais, le principal suspect dans l'affaire qui continue à nier les faits, de dire ce qu'il savait de la disparition de la fillette. "C'est un Noël cauchemar. Il n'y a que Nordahl Lelandais qui peut répondre à nos questions. Il n'y a que lui qui a certaines réponses. Et tant qu'il ne les donne pas… C'est terrible de ne pas savoir si elle est vivante, si elle n'est plus de ce monde. Ce qu'on lui a fait, où est-ce qu'elle est…".

Nordahl Lelandais est toujours présumé innocent, il a cependant été mis en examen pour enlèvement et meurtre dans cette affaire. Il a aussi été mis en examen pour l'assassinat d'un militaire de 24 ans dans la région de Chambéry, Arthur Noyer.