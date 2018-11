"Je suis Allah, je n’ai pas peur de mourir": un homme perturbe une messe

Plus de peur que de mal pour le prêtre et les fidèles de l’église du Saint-Esprit en centre-ville d’Aix-en-Provence. Dimanche 25 au soir, la messe a été interrompue par l'irruption d'un homme menaçant au sein de l'édifice religieux. Ce dernier a tenu des propos incohérents qui ont provoqué un mouvement de panique parmi les fidèles rassemblés pour cet office.

Selon France Bleu Provence, qui rapporte l'information, "pendant le temps de silence après l'homélie prononcée par le père Thomas Poussier, aumônier des étudiants, un homme assis sur un banc au fond de l'église s'est met à marmonner puis parler de plus en plus fort". Soudain, l'individu, porteur d'une sacoche, s'est mis à genoux et a clamé distinctement: "Je suis Allah, je n’ai pas peur de mourir".

Des propos qui ont provoqué un mouvement de panique parmi les quelques 200 personnes rassemblées pour l'occasion, dont de nombreux étudiants. Des paroissiens se sont réfugiés dans la sacristie, d’autres se sont cachés sous les bancs, tandis que trois personnes escortaient l’homme, sans violence, vers la sortie. Ils l'ont remis à des militaires de l'opération Sentinelle qui se trouvaient là et qui l'ont encadré le temps que les forces de l'ordre arrivent sur place.

L'individu a été placé en garde à vue au commissariat d'Aix-en-Provence où il a passé la nuit. "Il paraissait plus fatigué qu’autre chose", a confié un policier à 20 Minutes.