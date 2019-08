Johnny Blanc compare la mort de Steve à celle d'un "chien écrasé", son entreprise est vandalisée

La polémique a dépassé les réseaux sociaux. Jeudi alors qu'il était sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC comme chroniqueur, Johnny Blanc a créé un scandale important alors qu'il évoquait la mort du jeune Steve Maia Caniço à Nantes.

Pour lui l'affaire était claire: le décès du jeune homme dont le corps a été repêché dans la Loire lundi 29 n'avait rien d'une affaire d'Etat.

"La mort de Steve n'est pas une affaire d'Etat. Pas plus que l'affaire Benalla. Aujourd'hui il y a un chien écrasé, alors oui ça y est, c'est une affaire d'Etat? Moi, j'en peux plus!", s'était ainsi insurgé le chef d'entreprise en direct sur RMC.

Ses propos ont rapidement été repris sur les réseaux sociaux où il a vite fait l'objet de vives critiques et d'insultes. La haine qu'il a suscité a d'ailleurs dépassé le cadre des réseaux sociaux puisque ce vendredi matin l'un des présentateurs de l'émission, Olivier Truchot, indiquait sur Twitter que l'entreprise de Johnny Blanc avait été vandalisée.

Selon ses dires la fromagerie de l'entrepreneur, située à Parthenay dans les Deux-Sèvres, aurait été "lâchement taguée".

"Son entreprise a été lâchement taguée. Il reçoit des centaines de messages d’insultes et de menaces. N’en déplaise aux rageux, chez nous, toute personne est libre de penser comme elle l’entend, d'affirmer des opinions et de les exprimer!", a ainsi écrit le journaliste, occultant par-là que la chaine a coupé le passage polémique du replay de l'émission et que le compte Twitter de celle-ci avait aussi supprimé sa publication en lien.

Comme l'entrepreneur, le journaliste n'a reçu que très peu de soutien des internautes après ce message. Johnny Blanc, habitué aux sorties polémiques mais moins aux actes de vandalismes, ne s'est pas exprimé.