Jouy-le-Moutier: le maire de la commune appelle à la vigilance après une possible tentative d’enlèvement d'enfant

Difficile de dire ce qu'il s'est vraiment passé. Un homme aurait essayé de kidnapper une petite fille, jeudi 2, à Jouy-le-Moutier dans le Val-d'Oise. Selon le témoignage de la petite victime, c'est sur le chemin du retour de l'école vers midi qu'elle a été agressée.

Accompagnée de son petit frère, l’enfant a vu surgir un homme affublé "d'une petite barbichette", d’environ 35 ans, qui l’a agrippée par le bras. La petite a réussi à se défaire de l’emprise de l’individu qui a ensuite pris la fuite au volant d'une camionnette grise.

Elle a alors prévenu ses parents qui ont rapidement déposé plainte au commissariat. Le Parisien révle que le maire de la commune, Jean-Christophe Veyrine, a lancé un appel à la prudence et à la vigilance à ses concitoyens via son compte Facebook. L'édile a émis une série de mise en garde, rappelant aux parents de rappeler à leurs enfants de "ne pas circuler seul mais en groupe", de "se tenir le long du mur et non près de la chaussée", de "ne pas parler avec un ou des adultes qu’ils ne connaissent pas" ou encore à l'intention des adultes "ne tentez pas de mener l’enquête vous-même, mais prévenez la police". Il a rappelé que la présence policière sera renforcée aux alentours des écoles et que des caméras doivent être installées cette année dans la commune.

Le quotidien révèle qu'au cours de la même journée de jeudi, les fonctionnaires de police ont été alertés d’une seconde tentative d’enlèvement, là encore d’une petite fille d’environ 10 ans, à Menucourt. Il s'avère toutefois que les investigations des policiers ont permis de constater qu'il s'agissait d'une fausse alerte.