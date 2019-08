Juan-les-Pins: bagarre générale devant une discothèque, 3 policiers blessés

La rixe a impliqué près de 150 personnes selon les médias locaux. Trois policiers ont été blessés tôt ce samedi matin alors qu'ils tentaient de mettre fin à une bagarre impliquant plusieurs groupes de jeunes gens devant une discothèque située à Juan-les-Pins.

Selon France Bleu Provence, qui rapporte les faits, la bagarre commence par deux groupes d'une quinzaine de fêtards, tous présentant des degrés d'alcoolisation diverses qui se forment et commencent à se battre. La rixe dégénère complétement et près de 150 clients, en majorité des jeunes gens venant de Grasse, Mandelieu et Nice s'en mêlent.

Une patrouille de police intervient pour tenter de mettre fin aux débordements mais est également prise à partie aux cris de "niquez-les".

"Il faudra au final treize agents de police et CRS mais aussi des renforts de Cannes et Cagnes, des grenades lacrymogènes et une grenade de désencerclement (qui ne s'est finalement pas déclenchée) pour arrêter tout le monde", précise la radio. Un CRS a été blessé à la tête, un policier a eu le tibia fracturé et un autre a été blessé au genou.

Trois clients ont été interpellés dont celui qui a fracturé le tibia d'un policier.