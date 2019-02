Jugé pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, il estime ne pas "être pédophile"

Deux hommes comparaissent depuis lundi devant le tribunal correctionnel de Moulins dans l'Allier pour répondre de faits de pédophilie qui se sont déroulés à Vichy, à la fin des années 2000. Un des prévenus est soupçonné d’avoir violé et agressé sexuellement plusieurs jeunes garçons, alors âgés de moins de quinze ans. L'autre individu est soupçonné d’avoir mis son domicile vichyssois à disposition du violeur présumé. Il est également suspecté d’agressions sexuelles commises sur des mineurs.

Comme le rapporte La Montagne, les enquêteurs ont pu identifier quatre victimes du premier prévenu mais seule une d'entre elles a choisi de se porter partie civile. Mardi à la barre, l'individu a témoigné: "Il me faisait venir chez lui, me disait qu’il n’était pas pédophile mais qu’il aimait les enfants. Il m’a demandé des trucs sexuels, me menaçait si je refusais. Il buvait, aussi. J’ai accepté parce que j’avais peur...".

Le prévenu, de son côté, nie les faits qui lui sont reprochés depuis le début de l'affaire. Il a maintenu lundi ses dénégations devant la cour et a évoqué un complot à son encontre. Toutefois, après le témoignage de sa victime présumée, il est passé aux aveux. "Il a admis avoir sollicité «des actes sexuels» de la part du jeune garçon, alors âgé de onze ans. «Mais je ne voyais pas ça comme un viol. J’étais attaché à lui»", précise le quotidien. Il a expliqué avoir reconnu les faits pour aider sa victime à se reconstruire et pouvoir "se regarder dans une glace". Il a toutefois continué à nier les autres viols qui lui sont reprochés.

"Il venait chez moi avec des enfants, c’est vrai. Et il les amenait dans des chambres. Mais je ne me posais pas plus de questions par rapport à ça", a confirmé le second accusé.

Les deux accusés encourent vingt ans de réclusion criminelle.