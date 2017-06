Jura: une petite fille entre la vie et la mort après avoir été battue par ses parents

Une enfant de trois ans est plongée dans le coma depuis vendredi 9 au CHU de Besançon, dans le Jura. Originaire de la ville de Dole, elle avait été amenée à l'hôpital de sa commune par sa mère, âgée de 23 ans. L'état de la petite fille était si dégradé qu'elle a été transférée en urgence au CHU très peu de temps après.

Les médecins qui se sont occupés d'elle ont immédiatement prévenu la police. En effet, l'enfant présentait de très nombreuses traces de coups et de brûlures. La mère et son concubin ont été placés en garde à vue. Aux policiers, la mère a expliqué que sa fille était régulièrement victime de crises d'épilepsie et qu'elle se blessait en convulsant. Mais cette explication n'a convaincu personne: du bassin jusqu'aux pieds, la petite était couverte de bleus, selon Le Progrès, elle avait aussi d'importantes brûlures sur les fesses et son visage n'avait pas été épargné.

Pour les médecins et les enquêteurs, la petite fille a certainement été victime de coups et d'humiliations depuis sa naissance. Son pronostic vital est engagé et les soignants doutent que l'enfant survive à de telles blessures. Sa mère et le compagnon de celle-ci se sont rendus devant le parquet de Besançon pour répondre de "violences volontaires ayant entrainé une infirmité permanente".

La mère a expliqué qu'elle vivait seule avec son enfant, qu'elle n'avait toujours pas inscrite à l'école. Pour le parquet, cette petite famille vivait dans une grande détresse sociale.