Juvisy-sur-Orge: en plein ébat sexuel devant le commissariat, un couple se fait surprendre par des policiers

Ils n'ont visiblement pas choisi le bon endroit pour laisser exprimer leur amour. A Juvisy-sur-Orge (Essonne), sur les marches du commissariat, un homme de 39 ans et une femme de 25 ans se sont fait surprendre en plein ébat sexuel, dimanche 24 aux alentours de 19h, selon une information rapportée par Le Parisien. Chacun avait le pantalon baissé sur les genoux.

Devant les policiers, le couple de nationalité polonaise a expliqué n'avoir pas pu résister à "l'envie de faire l'amour". Et selon les informations divulguées par le quotidien, tous les deux étaient alcoolisés. En effet, après vérification, le trentenaire présentait un taux d'alcool dans le sang de 1,66 g/l tandis que celui de la jeune femme s'élevait à 2,56 g/l.

Sans grande surprise, ils ont été placés en cellule de dégrisement et devront prochainement s'expliquer devant la justice. Comme le mentionne le code pénal, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle qui avait eu lieu il y a quelques mois à Cherbourg. Le 25 juin dernier, une vidéo avait été publiée sur Facebook, montrant un couple en train de faire l'amour en pleine rue devant les marches de la mairie de la ville. Filmés à leur insu, les deux protagonistes avaient été retrouvés et entendus par la police cinq jours plus tard mais le jeune homme et la jeune femme avaient expliqué ne se souvenir de rien. Rapidement, la séquence avait été enlevée du réseau social.