Juvisy-sur-Orge: un quartier de la ville ravagé par une bande armée, une "scène de véritable guérilla urbaine"

Les habitants du quartier sont toujours sous le choc. C’est un déchaînement de violence qui s’est déroulé dans un quartier de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15. Une bande armée d'une trentaine de jeunes gens, équipés de sabres et de barres de fer a saccagé des véhicules, des portes de halls d'immeubles et un appartement vers 20h.

"Une vingtaine de véhicules" ont été "fracassés à coup de barres de fer et à coup de sabres", a détaillé le maire de Juvisy-sur-Orge, Romain Reda. Des portes de halls d'immeubles ont été défoncées et un appartement a été saccagé sous les yeux d’un père de famille et de son bébé, qui "manifestement n’avait rien à faire dans cette histoire de règlement de comptes". Aucun blessé n'est heureusement à déplorer malgré ce déchainement de violence aveugle.

Il apparaît visiblement que selon les premiers éléments de l'enquête, l'appartement visé par les voyous n'était pas le bon.

L'élu a estimé que cette descente était "probablement une histoire de bandes rivales entre différents quartiers de nos communes voisines", notamment d'Athis-Mons. Et d'ajouter: "ils cherchaient à régler des comptes avec quelqu'un".

Dans la foulée, onze personnes dont sept mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils auraient été relâchés dimanche soir, avec une convocation devant le juge des enfants.

Les services de la mairie ont annoncé un renforcement "des rondes de la police municipale qui va aller à la rencontre des habitants de ce quartier, toute la journée, notamment des nombreuses personnes âgées qui habitent ce secteur".