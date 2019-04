Kazakhstan: un ours purge une peine de prison à perpétuité au milieu des humains

C’est une information pour le moins étrange que dévoile la presse britannique (voir ici) jeudi. Elle revient en effet sur le cas d’Ekaterina, emprisonnée depuis 15 ans dans une prison au Kazakhstan, et qui purge une peine à perpétuité pour avoir attaqué deux personnes. Banal en apparence? Oui, à un "détail" près: Ekaterina est un ours.

Cette femelle est en effet incarcérée dans une prison pour hommes abritant 730 criminels dangereux condamnés à des peines allant jusqu’à 25 ans (seule Ekaterina est condamnée à perpétuité).

En 2004, cet ours qui avait à l’époque sept ans était abandonné par le cirque qui le possédait jusque-là. Mis en cage dans un premier temps, l’animal a réussi à blesser un homme de 28 ans et un garçon de 11 ans, qui résidaient dans un camp de vacances à proximité et s'étaient approchés de la cage, lors de deux incidents séparés. Le jeune garçon voulait nourrir l’animal, l’autre homme était ivre et voulait serrer la patte de l’ours.

Face à la peur que l’animal ne commette de nouvelles attaques, et comme aucun zoo n’existait dans la région pour l’accueillir, il a été décidé de l’installer en prison. Or –sans doute pour des raisons administratives ou légales– il a fallu prononcer une peine de prison pour que l’animal soit ainsi placé derrière les barreaux.

D’après les témoignages des prisonniers, la compagnie de l’animal influe positivement sur leur moral. L’ours –qui n’a bien entendu aucun codétenu dans sa cellule– reçoit des friandises de la part d’autres prisonniers qui peuvent s’approcher d’elle.

La détenue Ekaterina est d’ailleurs relativement calme puisqu’elle s’est récemment réveillée d’une période d’hibernation de plusieurs mois.