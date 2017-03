Disparition de Vicente: l'alerte enlèvement levée mais le père et le petit garçon toujours recherchés

Vicente, cinq ans et demi, a été kidnappé par son père, Jason Lopez, mercredi 29, alors qu'il se trouvait avec sa sœur et sa mère, Dolores Lopes, dans un camp pour gens du voyage situé dans le quartier du Brézet à Clermont-Ferrand, sur le parking d'une entreprise désaffectée.

L'alerte enlèvement a été déclenchée juste après que la famille ait donné le signalement du petit garçon aux autorités. "Un mètre environ, cheveux châtain courts, yeux marron", porte des "lunettes de vue" et est "vêtu d'un haut de pyjama avec logo 'CARS' et d'un caleçon bleu" indiquait l'annonce relayée en masse sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Mais après avoir reçu plus de 800 témoignages, les autorités ont décidé de mettre fin à ce dispositif. "En fin de journée, les témoignages semblaient de moins en moins utiles aux enquêteurs", a déclaré à la presse le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud.

Mis en place depuis 2006, le dispositif alerte enlèvement avait été déclenché à 19 reprises depuis mais c'est la première fois qu'il montre ses limites. Toutefois, le procureur s'est refusé à parler d'échec. "On ne peut pas dire que ce soit un échec. Le dispositif alerte enlèvement n'est pas une baguette magique, ce n'est qu'un appel à témoins renforcé. Réussir à chaque fois n'est pas possible statistiquement" a-t-il expliqué, assurant aussi "les nombreuses informations vont permettre à l'enquête judiciaire de se poursuivre et de s'intensifier dans le cadre de la flagrance" et que les recherches pour retrouver le petit garçon continuaient, en se concentrant sur "le grand quart sud-ouest de la France où Jason Lopez a de grandes attaches familiales".

La famille du père de Vicente est en effet bien implantée dans cette région de la France. Elle est bien connue de la police et des réseaux sociaux pour ses nombreuses provocations et vidéos sur Internet à l'encontre des clans rivaux. Un caractère inquiétant qui avait influencé les autorités à déclencher le plus vite possible l'alerte enlèvement pour, justement, disparition inquiétante. De plus, Jason Lopez est décrit par son ex-compagne comme un homme très violent.