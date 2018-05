Koh-Lanta - agression de Candide Renard: Eddy Guyot s'en prend à la production

Eddy Guyot, sous le feu des projecteurs bien malgré lui depuis une semaine, depuis que Candide Renard l'a accusé d'agression sexuelle sur le tournage de la saison 19 de Koh-Lanta, a expliqué sa version des faits dans les médias jeudi 17, et s'en est notamment pris à la société de production ALP.

Selon lui, la production est du côté de Candide Renard. "J’estime que la production prend le parti de Candide en refusant de communiquer les éléments qui me disculpent", a-t-il ainsi déclaré dans Closer.

Une accusation qui fait écho aux propos de son avocat la veille sur Europe 1. Me Jérémie Assous avait en effet jugé la décision d'ALP et TF1 d'annuler le tournage "irresponsable" et "disproportionnée".

"C'est totalement disproportionné. Ça donne un écho, une puissance, et ça confère une véracité inconsciente aux accusations", avait-il ainsi martelé.

Eddy Guyot a fait d'autres confessions dans Closer. Le forain originaire de Nancy, père de famille et en couple avec une jeune femme prénommée Genna, enceinte de 3 mois, a révélé avoir "songé à se suicider" lorsqu'il a été mis à l'écart du jeu.

Il a aussi assuré que Candide Renard mentait et qu'elle avait fait ça par stratégie. "Je pense que c’est une gamine, elle n’a pas mesuré l’ampleur de ses accusations. (…) A mon avis, elle a dû se dire qu'on allait juste me sortir du jeu et qu'elle allait, elle, sauver sa place. Je pense qu'elle a fait ça par stratégie. Elle savait que sa place était en danger au prochain conseil", a-t-il expliqué.