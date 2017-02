L214: nouvelle vidéo choc, le calvaire des cochons de l'abattoir de Houdan

Alors que l'Assemblée nationale a voté en première lecture l'obligation d'installer un contrôle vidéo dans les abattoirs à partir de 2018, une nouvelle affaire de maltraitance animale a été mise en lumière par L214. L'association vient de publier une vidéo dont les images ont été tournées, cette fois-ci, à l'abattoir de Houdan dans les Yvelines, seul abattoir de cochons d'Ile-de-France.

Enregistrées fin novembre et début décembre 2016, elles montrent "des employés qui s’acharnent sur des cochons pour les faire avancer dans la rampe qui les mènera au dispositif de gazage". L'association dénonce également dans son communiqué des "chocs électriques" et des "coups" "constamment distribués sur les animaux " mais aussi une capacité d'accueil de la porcherie "sous-dimensionnée" où "les cochons sont entassés sans avoir tous la possibilité de se coucher". Des images qui "glacent le sang", selon l'association. De plus, les couloirs et les rampes de l'établissement seraient "très mal conçus".

La mise en lumière de cette affaire est d'autant plus surprenante que l’abattoir de Houdan est l'un des premiers abattoirs à avoir installé des caméras de contrôle vidéo. Seulement voilà: comme le rappelle L214, les images sont uniquement consultées par le directeur de l’abattoir. Pour Brigitte Gothière, porte-parole de l'association, le contrôle vidéo n'est donc en rien un rempart à la maltraitance des animaux en abattoir. "Tant que les vidéos resteront en circuit fermé au sein des abattoirs, il ne faut pas espérer que ce dispositif permette un contrôle efficace. Nous soulignons de nouveau que les abattoirs sont des lieux de violence et de mort, les tentatives pour les rendre éthiquement acceptables sont vaines", a-t-elle ainsi expliqué.

Face à ces nouvelles images, montrant les mauvais traitements infligés sur les cochons, L214 va porter plainte pour "maltraitance" contre l'abattoir de Houdan auprès du tribunal de grande instance de Versailles. L'association en a également profité pour interpeller les internautes à l'approche de la présidentielle. "Quelles positions comptent-ils prendre dans ce domaine?", "quel programme?" sont autant de questions qu'elle estime légitime de se poser.

(Voir ci-dessous la vidéo publiée par L214 , attention ces images peuvent choquer):