L214: une nouvelle vidéo choc montre les conditions d'élevage des cochons dans deux élevages bretons (vidéo)

Attention les images peuvent choquer. Une vidéo rendue publique par l'association L214 sur le site du Parisien ce jeudi 29 montrent des scènes accablantes dans deux élevages de Beuzec-Cap-Sizun et de Douarnenez dans le Finistère. Dans cette vidéo, on peut voir de nombreux manquements qui sont décrits par la voix du chanteur Arthur H en commentaire dans la vidéo,"les cochons sont entassés, ils vivent sur du béton, sans jamais sortir. Les animaux sont blessés, laissés sans soin. On peut imaginer leur souffrance et leur détresse. Certains n'y résistent pas". On aperçoit aussi des cadavres de porcs qui jonchent le sol et des porcelets morts entassés dans des caisses.

Les truies, quand à elles,"sont enfermées une grande partie de leur vie dans des cages individuelles, dans lesquelles elles ne peuvent pas se retourner. Les mères en cage donnent naissance à des petits dont elles ne peuvent pas s'occuper", ajoute le commentateur qui dénonce aussi l'usage d'antibiotiques et d'hormones.

Les deux élevages, qui n'appartiennent pas à l'entreprise bretonne Hénaff, sont des sous-traitants de la marque. La responsable marketing de l'enseigne a d'ailleurs précisé au Parisien, qu'"il revient à ces groupements de veiller au bien-être animal", avant d'ajouter vouloir s'assurer de "la véracité" des images, qui n'est pas encore établie.

Une pétition a été lancée par l'association de défense des animaux pour alerter les dirigeants la marque.

Cette vidéo intervient trois semaines après une autre révélation de l'association dans un élevage de porcs des Yvelines. Le jeudi 8 mai, L214 dénonçait le "gazage" des cochons dans des puits de CO2.