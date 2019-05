La dispute dégénère: le fils de 14 ans poignarde son père

La dispute familiale a dégénéré et un homme de 44 ans est aujourd’hui à l’hôpital dans un état grave. Et celui qui l’a mis dans cet état ne serait autre que son fils adolescent. Un mineur de 14 ans est en effet soupçonné d’avoir poignardé son père au thorax lundi 27 dans la soirée. Les faits se sont déroulés dans la commune de Vieillevigne en Loire-Atlantique comme le rapporte la presse locale (voir ici).

Il était un peu plus de 23h lorsque le drame s’est déroulé. Père et fils se disputent violemment réveillant même les deux autres occupants de la maison, la mère et son autre fils. Si le motif précis de la rixe n’est pas connu avec exactitude, la situation va déraper: le fils va saisir un couteau et frapper son père en pleine poitrine.

Lire aussi - Affaire Troadec: cinq heures de reconstitution dans la maison familiale

Les deux témoins de la scène vont alors se réfugier chez des voisins et vont appeler les gendarmes et les secours qui vont prendre en charge le quadragénaire gravement atteint. Il est transporté à l’hôpital est, dans la nuit du lundi au mardi, son pronostic vital était engagé. La région du cœur a en effet été atteinte par la lame maniée par son fils.

Le parquet a ouvert une enquête qui a été confiée à la gendarmerie de Rezé qui devra faire la lumière sur les circonstances exactes de l’affaire. Le jeune adolescent, lui, a été placé en garde à vue. Il doit répondre des faits de "tentative d’homicide".