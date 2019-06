La famille de Nordahl Lelandais veut changer de nom

Deux hommes, qui avaient agressé Sven Lelandais début février, et lui avaient même cassé le nez, ont été condamnés ce lundi par le tribunal correctionnel de Chambéry.

Le voisin de la victime a écopé de deux ans de prison, dont un avec sursis, ainsi que d'une mise à l'épreuve. Selon Le Dauphiné Libéré, qui rapporte l'information, un mandat d'arrêt a été émis à son encontre puisqu'il était absent lors de l'audience.

Le deuxième individu, âgé de 31 ans, a lui eu une peine d'un an de prison avec sursis, et également d'une mise à l'épreuve.

Sven Lelandais a très mal vécu cette agression, qui s'est de plus déroulé devant les yeux de sa mère, également choquée.

La situation est devenue tellement difficile à gérer pour la famille de Nordahl Lelandais que ses membres ont commencé à envisager à ne plus s'appeler Lelandais.

"On est dans cette situation où parce qu'ils s'appellent Lelandais, on leur fait payer plus qu'ailleurs. Aujourd'hui la famille se cache et reste enfermée. Vous imaginez leur vie, ils ne peuvent plus porter le nom qu'ils ont", a ainsi déclaré leur avocat Maître Marc Dereymez sur France Bleu Pays de Savoie.

Et d'ajouter: "Ça ne changera pas beaucoup la situation, mais ils y ont réfléchi en se disant «on va essayer de se faire une nouvelle personnalité, on ne peut plus porter le nom que l'on porte depuis des centaines d'années, le nom de notre fils»".