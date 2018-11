La fête en pleine nature dérape, un incendie détruit 20.000 hectares de forêt (vidéo)

Ce devait être un moment festif qui s'est transformé en catastrophe naturelle… visiblement sur fond de bêtise. Le site Slate.fr rapporte un fait divers qui s'est déroulé aux Etats-Unis, dans l'Arizona en 2017 et dont l'auteur vient de comparaître en justice. Un certain Dennis Dickey devait en effet répondre de l'incendie provoqué en marge d'une fête organisée pour révéler le sexe de son enfant à naître.

L'affaire se déroule en avril 2017. L'homme, actuellement agé de 37 ans organise ce jour-là une "gender reveal party". Clou de la fête: il doit tirer au fusil sur une cible placée dans une clairière qui, en explosant libère une poudre dont la couleur annonce le sexe du bébé (a priori en bleu pour un garçon, en rose pour une fille). Or, l'explosion a entraîné un début d'incendie face auquel les participants ont rapidement fui. Conséquence, les flammes se sont étendues et ont ravagé pas moins de 20.000 hectares et ont mobilisé environ 800 pompiers.

A la vue des images du début du sinistre, qui ont été diffusées, tout semblait réuni pour que les choses se terminent mal. La cible était situé au milieu d'herbes jaunies et très sèches qui ont immédiatement pris feu. Dès le mois d'avril, les températures en Arizona, dans la région de Tucson où habite Dennis Dickey, peuvent déjà dépasser les 25 degrés.

Le trentenaire, qui exerce la profession de policier aux frontières, a été condamné à 220.000 dollars (195.000 euros). Il échappe à la prison la cour ayant reconnu qu'il n'a pas déclenché volontairement l'incendie, qu'il a en outre immédiatement signalé aux autorités.

Le produit utilisé sur la cible était de la tannerite mélangé à du colorant, un produit fréquemment utilisé dans les stands de tir pour rendre visible un tir atteignant sa cible.