La glaçante photo de Pierre-Ambroise Bosse juste après son agression (photos)

L'athlète Pierre-Ambroise Bosse a créé la sensation le 8 août dernier en remportant la médaille d'or sur 800 mètres aux championnats du monde d'athlétisme à Londres. Mais le jeune homme avait glacé d'effroi ses supporters quelques jours plus tard. Le 30 août, il expliquait sur sa page Facebook qu'il s'était fait agresser dans la nuit du 26 au 27 août et annonçait qu'il mettait un terme à sa saison. Ce jeudi 14, le magazine VSD a publié, avec son accord, la photo de son visage après les faits.

Le Nantais regagnait sa voiture après une soirée un peu arrosée à Gujan-Mestras en Gironde. Se sentant un peu oppressé dans la discothèque où tout le monde le reconnaissait, le sportif avait décidé de rentrer chez lui. C'était sans compter sur un autre attroupement de fans, autour de son véhicule cette fois-ci.

Voici Pierre Ambroise Bosse après son agression pic.twitter.com/pwrTeSFaPg — Get Actu France (@GetActuFrance) 13 septembre 2017

"Personne n'est vraiment agressif", explique "PAB", "mais ils m'empêchent de partir". Le blagueur leur demande alors avec une gentille "vanne" de s'écarter pour qu'il puisse circuler. C'est à ce moment que le champion du monde se prend "une vilaine claque en pleine figure" à travers la vitre ouverte.

Pierre-Ambroise Bosse publie une photo de lui, défiguré après avoir été roué de coups. https://t.co/O14PjtJQvs pic.twitter.com/3iJfvZGGVW — Actu17 (@Actu17) 13 septembre 2017

Échaudé, Pierre-Ambroise Bosse descend de sa voiture et "se prend un direct monumental". S'en suivra une "avalanche de coups de pieds" qui le feront s'évanouir. Résultat: double fracture faciale, de nombreux hématomes et contusions. Un court moment, les médecins ont même pensé qu'il perdrait son œil. "Ça a été le plus grand choc de ma vie", a confié le jeune homme qui doit observer un repos strict jusqu'à la mi-octobre. Des centaines d'internautes lui ont envoyé des messages de soutien, en espérant le revoir bientôt sur le tartan.