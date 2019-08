La moitié des Français a "confiance" en la police

Malgré les apparences, les Français sont toujours attachés à leur police. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'un sondage réalisé par l'Ifop et publié dimanche 4 dans le Journal du dimanche.

Selon cette étude, 50% des Français disent ainsi avoir "confiance" en la police et 21% d'entre eux éprouvent même de la sympathie pour les forces de l'ordre.

Un sondage qui vient contredire l'impression de défiance envers les policiers suites aux violences dans le cadre des manifestations de Gilets jaunes ou encore de la disparition de Steve Maia Caniço le soir de la fête de la musique à Nantes.

Une majorité des Français, 68%, estimaient aussi que l'action des forces de l'ordre était "efficace".

Cependant, 20% des sondés ont avoué éprouver une certaine "inquiétude" envers les policiers et 6% des sondés leur étaient hostiles.

Globalement, la défiance ou non envers les forces de l'ordre s'exprime différemment selon l'orientation politique. Ainsi les sympathisants FI sont les plus virulents contre la police et sont seulement 53% à trouver la police efficace. Ils sont loin derrière les sympathisants LREM (79%), PS (87%) et MoDem (88%).