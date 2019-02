La préfète de l'Ardèche prise à partie par des "Gilets jaunes" à Aubenas (photo)

Il n'y a pas eu de violence physique, mais le véhicule de la représente de l'Etat ainsi que celle de son équipe ont été endommagées. La préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman, a été prise à partie par des manifestants se revendiquant des Gilets jaunes mardi à un rond-point de la ville d'Aubenas.

Comme le rapporte France Bleu Drôme-Ardèche, les contestataires ont reconnu le véhicule de la préfète qui se rendait dans une entreprise pour une visite. Très rapidement, la voiture a été encerclée par les manifestants. "Je suis sortie, j'ai tenté de discuter avec eux mais le dialogue était totalement impossible parce que c'était plus des vociférations et des cris qu'une volonté de parler", a fait savoir Françoise Souliman auprès de la radio.

Des manifestants s'en prennent à Madame le @Prefet07 à #Aubenas. Obligée de se réfugier dans une concession automobile pendant qu'on tague et crève les roues de son véhicule. Rien ne peut justifier la violence et les intimidations ! #Ardèche pic.twitter.com/rDqBsaPfNi — Anaïs Duval (@anais_dvl_) 5 février 2019

Et d'ajouter: "Nous avons eu un pneu crevé, la voiture rayée. Une voiture qui m'accompagnait a eu deux pneus crevés. Mais, et c'est le plus important, il n'y a aucun blessé, c'est du matériel. Mais c'est vrai que c'est toujours extrêmement déplaisant de faire son travail et de ne pas pouvoir aller et venir normalement".

La représentante de l'Etat a d'ailleurs fait savoir qu'elle était accompagnée de policiers et que leur présence ont permis d'apaiser les choses. "Une voiture secouée, des pneus crevés, ça n'a rien de très réjouissant ni rassérénant pour la vie démocratique d'un pays", a expliqué la haut-fonctionnaire.

De leur côté, les manifestants interrogés par France Bleu ont dit avoir vu une provocation de la part de la préfète, qui porteraient selon eux la responsabilité de la répression contre les gilets jaunes. "Elle nous interdit tout, les baraques sur les ronds points, les braséros", a expliqué une manifestante.