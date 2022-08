La sécheresse découvre des traces de dinosaure veilles de 112 millions d'années au Texas

Des traces de pattes du dinosaure Acrocanthosaurus ont été découvertes récemment dans le parc national “Dinosaur Valley”, dans le nord-ouest du Texas. Les chaleurs ont provoqué l'assèchement prolongé d'une rivière, révélant ainsi ces empreintes du dinosaure théropode carnivore de l'Amérique du Nord.

Des traces déjà vues dans le passé

Dans une vidéo Facebook du compte des amis du parc Dinosaur Valley, on peut constater que ces traces de pattes sont bien visibles. Elles étaient auparavant enfouies, recouvertes par des sédiments et l’eau de la rivière. Ces empreintes ont été vues, accompagnées des traces d’une autre espèce, le Sauroposeidon, dinosaure herbivore, laissant imaginer qu’il s'agit, comme l’explique The Guardian, d'une attaque entre espèces, ce qui explique qu’elles sont visibles ensemble. Ce phénomène se produit régulièrement, il ne s’agit donc pas d’une découverte, mais d’une apparition plutôt régulière des traces. Les traces de l'Acrocanthosaurus ont aussi été vues en 2000. Comme le signale le site web du parc, les visiteurs peuvent parfois voir d'autres traces de dinosaures, en fonction des conditions météorologiques.

D’autres découvertes cycliques liées à la sécheresse

En Europe aussi, la baisse du niveau des cours d’eau a permis de faire d'autres découvertes, qui comme dans ce cas, sont visibles à chaque période de sécheresse. C’est le cas en République Tchèque, par exemple, où des "pierres de la faim" sont apparues. Elles témoignent de périodes difficiles et portent le message gravé, « Si vous me voyez, alors pleurez ! ».