La SNCF perd sa fille de 4 ans entre deux gares, il porte plainte

Il a eu la peur de sa vie. Pascal, père de famille, est allé dimanche soir à la gare de Strasbourg pour récupérer Tyline, sa fille âgée de quatre ans et demi.

La maman l'avait confiée en gare de Rennes au service junior de la SNCF, qui prévoit d'emmener en toute sécurité un enfant d'une gare à une autre, et de le remettre à l'adulte référent à l'arrivée. Mais à la descente du train, la fillette n'était pas là.

Un agent de la SNCF a dit au père: "On est désolé. On a que la valise, on a perdu votre fille", a-t-il confié sur Facebook.

"Le monde s'écroule, tu n'entends plus rien, tu sors de ton corps et tu n'es plus rien. Tu vois juste son visage devant toi, cela ne dure que quelques secondes", a-t-il aussi expliqué, pour dire à quel point il était sous le choc sur le moment.

Mais que s'est-il donc passé? Les agents SNCF qui s'occupaient de Tyline se sont tout simplement trompés d'un arrêt, et l'ont faite descendre à la gare Lorraine TGV, près de Metz.

Un autre train a alors marqué l'arrêt dans cette gare, a récupéré l'enfant et l'a rendue à son père une heure après.

Le père a décidé de porter plainte, selon France Bleu Alsace. "La confiance n'est plus la même, ma plainte n'est pas pour moi spécialement. Il faut que la SNCF réagisse pour que ça n'arrive plus à ma fille, ni à aucun autre enfant", a-t-il assuré.