La tour Montparnasse dévoile son futur visage (photos)

La tour Montparnasse va se refaire une beauté. Près de 45 ans après sa sortie de terre, le seul gratte-ciel du paysage parisien va subir un important chantier visant à le moderniser, et dont les premières images prévisionnelles ont été dévoilées mardi 19, en même temps que le nom des architectes lauréats du concours.

Il étaient en effet 700 en juin dernier à avoir candidaté pour le privilège de rénover le plus haut immeuble de France. C'est finalement le groupe Nouvelle AOM qui l'a emporté. Les architectes avaient choisi ce nom en référence aux premiers bâtisseurs de la tour, AOM (Agence architecturale de l’opération Maine-Montparnasse), souligne Le Moniteur.

Ils ont apparemment séduit par leur concept accordant beaucoup de place à la modernité, la transparence et le végétal, tranchant avec l'austérité industrielle des années 1970 qui transpire actuellement de la tour. Un design souvent décrié par les Parisiens eux-mêmes.

Les premières images de ce que devrait être la tour Montparnasse ont en effet été dévoilées sur son compte Twitter, montrant une silhouette beaucoup plus lumineuse et accueillante. Une rénovation qui ne devrait pas être uniquement cosmétique puisque l'idée serait d'accorder plus de place aux commerces et espaces culturels, notamment au niveau de la base de ce qui apparaît aujourd'hui uniquement comme un bureau géant.

S'ajoute également au projet des considérations environnementales. En plus d'être enfin désamianté, l'immeuble devrait ainsi voir sa consommation énergétique baisser ainsi que ses émissions de CO2. La date de livraison n'est pas encore connue mais l'objectif est que la tour Montparnasse soit un des emblèmes de Paris pour les Jeux olympiques 2024. Le budget est pour l'instant fixé à 300 millions d'euros, financé par les copropriétaires.