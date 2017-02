Lamballe: 2 enfants en "détresse sanitaire" retrouvés dans un appartement au milieu de 41 animaux "maltraités"

Ils ont probablement échappé à la mort. Au total, 41 animaux dont 19 chats, 6 chiens, 8 chiots et 2 rats ont été retrouvés, mardi 13, dans un appartement insalubre de 80 mètres carrés à Lamballe (Côtes-d'Armor). Sur place, les gendarmes ont également découvert, au milieu de ce capharnaüm, deux enfants âgés d'un et cinq ans.

Tout a commencé lorsque l'association "L'Ecole des chats libres du Penthièvre" a déposé plainte contre un couple pour des faits de maltraitance sur des animaux (privation de soins vétérinaires, absence d'hygiène et malnutrition). Rapidement, une enquête a été ouverte par les gendarmes de la ville. Mais ces derniers se sont rapidement rendus compte que les animaux, qui devaient se trouver à l'adresse indiquée, avaient été transportés dans un autre appartement. Sans plus tarder, ils ont mené leur enquête, leur permettant de découvrir leur nouveau lieu de vie, rue Lavergne, à proximité du centre-ville. Et à leur grande surprise, ils en ont découvert beaucoup plus que prévu: 41 au lieu des 16 mentionnés à l'origine. "La plupart sont en souffrance et sont maltraités", a indiqué à Ouest France le commandant Matthieu Glavieux, à la tête de la compagnie de gendarmerie de Saint-Brieuc.

D'après les dernières informations divulguées, la SPA de Rennes a été missionnée pour récupérer tous les animaux. Quant aux deux jeunes enfants "en situation de détresse sociale et sanitaire", ils ont été pris en charge par une assistance sociale. De leur côté, le père et la mère, âgés tous les deux de moins de 30 ans, ont été entendus le jour-même dans le cadre d'une audition libre. Ils comparaîtront devant le tribunal de Saint-Brieuc, dans un premier temps à l’occasion d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Deux enquêtes ont été ouvertes: la première pour sévices et actes de cruauté et maltraitance envers les animaux et la seconde, pour privation de soins d’alimentation envers des mineurs de moins de 15 ans.