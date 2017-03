Lamballe: arrêté car il photographiait des femmes en petites tenues, à leur insu

Certains coups de foudre peuvent parfois mener à agir de manière irraisonnée. A Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, à l'est de Saint-Brieuc, un jeune voyeur de 22 ans a été interpellé jeudi 16 à son domicile et placé en garde à vue pour violation de domicile et atteinte à la vie privée.

Cet individu, sorti de prison en décembre dernier après avoir été condamné pour les mêmes faits, avait repris ses mauvaises habitudes en s'amusant à photographier et filmer des femmes, avant de faire des petits montages pour son plaisir personnel afin d'avoir "une montée d'adrénaline" selon le quotidien Ouest-France.

Sans emploi, il occupait ses nuits à se promener autour de chez lui jusqu'à tomber sur une victime sur laquelle il "flashait". Une fois sa "proie" trouvée, il la suivait jusqu'à chez elle -escaladant parfois la clôture pour se rapprocher- et l'espionnait à travers la fenêtre de sa salle de bain en petites tenues.

Les gendarmes de Lamballe ont retrouvé quatre victimes qui ont été suivies par le voyeur entre décembre et début mars. Deux d'entre elles n'étaient même pas au courant de l'intrusion du jeune homme. Quoiqu'il en soit, les quatre femmes ont décidé de porter plainte.

L'individu, qui avait également fait de la prison pour diverses affaires de vols et de drogues, devait être jugé ce lundi 20 après-midi en comparution immédiate.

En février, une affaire similaire a été jugée à Rennes alors qu'un homme de 36 ans avait filmé à leur insu, en cachant une petite caméra, des collègues de travail dans les toilettes de leur entreprise. Il avait écopé de quatre mois de prison avec sursis et une amende de 500 euros à verser aux deux victimes.