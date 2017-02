"L'Amour est dans le pré": suicide de Jérémy Mainil, un candidat belge de l'émission

Il a mis fin à ses jours dans sa ferme. Un candidat de la version belge de L'Amour est dans le pré, Jérémy Mainil, s'est suicidé ce mardi 21. Agé de 31 ans, cet agriculteur avait participé à la huitième saison de l'émission, diffusée à l’automne dernier sur RTL-TVI. C'est via le site RTL.be que ses proches ont annoncé la nouvelle: "c'est avec tristesse que j'annonce le décès de mon grand copain Jérémy de L'Amour est dans le pré", a notamment écrit l'une de ses amies.

Rapidement, l'animatrice du programme a fait part de son chagrin suite à l'annonce du décès: "je suis bouleversée par cette nouvelle. Jérémy était une belle personne. Sensible et touchant, on avait une tendance naturelle à vouloir prendre soin de lui. Trop jeune, trop tôt. Ce départ me chagrine profondément", a-t-elle ainsi expliqué. Quant aux équipes de RTL-TVI, elles ont également tenu à réagir à cette tragique nouvelle: "Jérémy avait marqué les esprits par sa gentillesse, sa douceur et sa sensibilité dans l’émission. (…) C’était un homme sincère, ouvert et sensible, qui s’intéressait à plein de choses et aimait entreprendre. Autant d’éléments de caractère qui font de l’annonce de son décès une nouvelle qui affecte profondément le personnel de RTL".

Cultivateur, le trentenaire, qui avait repris la ferme de ses grands-parents où il avait passé une bonne partie de son enfance, avait ému les téléspectateurs lors de la diffusion de son portrait. "Depuis tout petit, mon rêve était de travailler à la ferme. Ce sont vraiment mes grands-parents qui m’ont transmis cette passion. J’ai plein de souvenirs avec eux. Ils m’ont quasiment élevé depuis le décès de ma maman", avait-il ainsi expliqué précisant que son métier avait dû faire fuir les femmes. Selon les informations de RTL.be, son grand-père est décédé quelques jours seulement avant le drame.

Deux mois plus tôt, à la mi-décembre, un autre candidat du programme, version française cette fois-ci, s'était donné la mort. Il s'agissait de l'un des agriculteurs phares de la saison 5, Jean-Pierre Le Guelvout. Ses proches avaient évoqué une vie "un peu compliquée" et un homme "fragile ces derniers temps". Selon eux, ses problèmes professionnels pourraient être à l'origine de son geste.