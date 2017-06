Landes: près de deux tonnes de cocaïne échouées sur une plage à Mimizan

Plus d’une tonne et demie de cocaïne: c'est l'impressionnante saisie des gendarmes sur une plage de Mimizan (Landes). Appelés mardi 20 pour une opération de secours en mer, des militaires se sont rendus sur place et ont remarqué, au loin, sept personnes de nationalité grecque à bord de deux Zodiac tombés en panne. Et alors qu'ils étaient en train de les ramener sur la terre ferme, ils ont fait une deuxième découverte: sur la plage se trouvaient plusieurs ballots de cocaïne échoués, d'autres étaient en train de flotter près des embarcations. Ils avaient visiblement été jetés par-dessus bord.

Immédiatement interpellés, les hommes ont été placés en garde à vue et sont actuellement entendus par les enquêteurs. D'autres personnes, soupçonnées d'être en lien avec cette affaire, ont également été arrêtées dans d'autres endroits proches de Mimizan. Pour le moment, une vingtaine de ballots ont déjà été récupérés par les gendarmes, lesquels contenaient près de 100 kilos de poudre blanche.

La section de recherches de la gendarmerie de Pau, la section de recherches de la gendarmerie maritime, la police judiciaire de Bordeaux et l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) ont été co-saisis de l'enquête, sous l'autorité de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de Bordeaux. Elle devait permettre dans les prochains jours de faire toute la lumière sur ce trafic et de savoir l'origine de la cargaison.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle découverte a lieu sur une plage. Pour rappel, en février dernier, environ 360 kilos de cocaïne, d'une valeur à la revente de près de 60 millions d'euros, avaient été retrouvés sur deux plages de l'est de l'Angleterre Au total, quelque 655 tonnes de cocaïne ont été saisies au niveau mondial en 2014 selon le rapport mondial sur les drogues 2016 des Nations unies.