Le bébé dauphin coincé dans le port de la Ciotat ne veut pas prendre le large (vidéo)

Le port de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) accueille depuis quelques jours un nouveau pensionnaire: un bébé dauphin. Egaré dans cette zone, le cétacé a été pris en charge par les équipes de la SPA Marseille-Provence. Seulement voilà: à la grande surprise des secouristes, ce dernier ne semble pas vouloir partir. En effet, trois tentatives, menées par les équipes de la mairie de La Ciotat, des pompiers, des agents du Parc national des calanques et l'organisme de protection animale, ont eu lieu dimanche 3 au matin pour le diriger vers le large.

Et chacune a échoué: à chaque fois, le bébé dauphin retournait au port. "Nous avons essayé avec le bateau du parc des calanques d'aider le dauphin à sortir du port, à trois reprises il est arrivé au bout du port et au dernier moment il est revenu", a confié la SPA Marseille-Provence sur sa page Facebook.

Suite à quoi, l'animal d'environ 1 mètre 50 s'est mis dans un endroit plus discret, une zone plus sécurisée loin des regards indiscrets. Il se trouve désormais au niveau des chantiers navals et non au milieu des bateaux de plaisance. D'après les derniers éléments divulgués, un nouvel essai doit avoir lieu ce lundi. Et dans le cas où il ne voudrait toujours pas partir, les secouristes changeront de technique. "On va le laisser tranquille et voir s'il ne veut pas sortir seul", a déclaré à 20 Minutes Xavier Bonnard, le patron de la SPA Marseille-Provence, précisant que l'animal ne serait pas blessé.