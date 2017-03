Le célèbre nutritionniste Jean-Michel Cohen interdit d'exercer la médecine par le Conseil d'Etat

Il ne pourra plus exercer la médecine pendant un an. Le Conseil d'Etat a rendu un arrêté mercredi 15 stipulant une interdiction de travailler dans son domaine de compétence au docteur Jean-Michel Cohen, un célèbre nutritionniste, mis en cause pour le caractère publicitaire de sa collaboration avec le site internet Savoir maigrir.

En effet, le code de la santé publique stipule notamment que lorsqu’un médecin "participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire", il doit "se garder (...) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce (...), soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général".

Dans le cadre de sa collaboration avec le site internet en question, le Conseil d'Etat a jugé qu'il présentait un caractère publicitaire par le biais de ses conseils nutritionnels émis par l'éminent médecin.

estiment que Jean-Michel Cohen "a méconnu l'interdiction de pratiquer la médecine comme un commerce et l'obligation de s'abstenir de tout procédé publicitaire".

Jean-Michel Cohen, auteur de nombreux livres sur les régimes et l’alimentation, fréquemment invité dans les médias, avait formé un pourvoi contre cette décision. Un appel qui a donc été rejeté par le Conseil d’Etat mercredi. Il l’a également condamné à verser 2.000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais engagés.

L'intéressé a d'ors et déjà fait par de sa volonté de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.