Le fils fait son coming-out, le père se retrouve à la porte

Le père qui n’acceptait pas l’homosexualité de son fils l’avait mis dehors. Sa femme a inversé les rôles et c’est le mari qui a été viré.

La maman a adopté le pseudo de CountryMamaLynn sur Reddit, le site web communautaire américain où elle a raconté son histoire. Et surtout sa réaction lorsqu’étant au travail, elle a reçu un coup de téléphone affolé de son fils de 15 ans.

L’adolescent avait fait son coming-out la veille, son père a voulu le mettre dehors. Il s’est retrouvé sur le bord de la route avec ses affaires et a donc appelé sa mère.

« Laissez-moi vous dire que j’étais énervée »

Ni une ni deux, la maman quitte son travail, prend sa voiture, récupère son enfant et prend la décision de confronter son mari.

« Je lui ai dis que s’il ne pouvait pas être un homme et soutenir son fils, alors il pouvait faire une croix sur moi »

Visiblement le mari a bien tenté de sauver sa place dans la maison – « il a pleuré comme un bébé » -, mais en vain. C’est lui qui a finalement été contraint de faire ses valises.

La maman et son fils vivent désormais à deux, heureux d’avoir « davantage de place », et cette mère modèle ne semble pas vouloir s’arrêter là. Après avoir pris conseil auprès de la communauté LGBT américaine, elle a fait des emplettes pour la Gay Pride et s’impatiente de rencontrer le petit-ami de son fils.