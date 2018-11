Le Havre: il récupère la garde de son chien après l'avoir battu

Un homme originaire du Havre, en Seine-Maritime, a été arrêté dans la nuit de dimanche 25 à lundi 26. Il était en train de battre son chien, qui avait finalement réussi à s'enfuir.

Les faits se sont produits aux alentours de minuit. Le trentenaire a été pris de colère alors qu'il venait de rentrer chez lui. Il a en effet découvert que son chien avait mangé des câbles électriques et abîmé une partie de son logement en son absence.

Très furieux, il l'a alors battu à coups de poing. L'animal, seulement âgé de sept mois et demi, a ensuite réussi à s'enfuir par la porte d'entrée, restée ouverte a indiqué 76actu.

C'est la police municipale qui a retrouvé le maître et son animal dans la rue. Le chiot présentait de nombreuses blessures notamment au niveau de la gueule qu'il avait en sang.

Placé en garde à vue, le suspect a reconnu les faits et a même ajouté avoir jeté son chiot, pourtant imposant, à plusieurs reprises. Légèrement alcoolisé au moment des faits, il a exprimé un profond regret et promis qu'il ne serait plus violent envers son animal croisé malinois et staff.

Et cela a semble-t-il convaincu les agents puisqu'ils lui ont finalement rendu le chiot et il a pu rentrer chez lui avec. Le propriétaire est toutefois convoqué au tribunal en août 2019 pour sévices graves sur un animal.