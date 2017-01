Le Havre: un douanier se suicide en se pendant sur son lieu de travail

Macabre découverte. Un agent de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) du Havre (Seine-Maritime) a été retrouvé mort sur son lieu de travail dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5. Selon les premières informations divulguées, l'homme de 45 ans et père de deux enfants se serait pendu. Une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours.

Ce décès intervient quelques semaines après une perquisition des locaux menée par les gendarmes de la section de recherche de Paris. Elle avait eu lieu dans le cadre d'une information judiciaire visant à vérifier les conditions suspectes d'importation de 43 tonnes de café contrefait, saisies en juillet 2015.

Mais ce jour-là, les enquêteurs avaient mis la main par hasard sur plus de 800.000 euros en liquide dont plus de 700.000 euros étaient dissimulés dans une valise et environ 50.000 dans un fauteuil. Peu de temps après, 10.000 euros avaient également été saisis au domicile d'un autre douanier du Havre qui avait été placé en garde à vue avant d'être relâché.

Mais l’adjoint, qui vient de se donner la mort, n’avait pas été mis en cause mais était probablement très affecté par cette affaire. Décrit comme "très professionnel" et "très consciencieux", "il était suivi depuis trois semaines par des psychologues, mais à ce stade il n’était pas mis en cause. Il n’avait d’ailleurs pas été sanctionné, ni par sa hiérarchie, ni par la justice", a précisé sur RTL Serge Puccetti, le porte-parole de la douane.