Le journaliste Paul Wermus est mort à l'âge de 71 ans

Le journaliste Paul Wermus est mort, a annoncé ce lundi 18 le chroniqueur André Bercoff. "Paul Wermus est parti. Un formidable ami, un infatigable journaliste, un dispensateur de chaleur humaine. Juste quelqu'un de vraiment bien.", a écrit l'écrivain sur Twitter. Sa publication a engendré de nombreux hommages.

Paul Wermus était atteint d'un cancer du pancréas selon PurePeople. Il aura été collaborateur dans de nombreuses publications dont France Soir ou VSD où il était chargé de la rubrique people.

Il a aussi été l'un des journaliste du journal Le Figaro. Ces apparitions dans les émissions de Laurent Ruquier ont aussi été très remarquées. Il a été régulièrement présent dans les émissions de France 2 On a tout essayé et On n'a pas tout dit. Mais il participera aussi aux programme radiophoniques, toujours avec Laurent Ruquier, On va s'gêner sur Europe 1 et plus récemment Les Grosses Têtes sur la station RTL.

Depuis 2011, il était aussi en charge d'une chronique dans 9h50 le matin sur France 3 Paris Ile-de-France. "Paul reçoit dans une ambiance conviviale trois invités pour décrypter l'actualité société, l'actualité médiatique et l'actualité culturelle du Grand Paris", peut-on encore lire sur le site de la chaîne.

Sur les réseaux sociaux, les personnalités de la télévision, de la radio ou même des inconnus ont tenu à rende hommage une dernière fois à ce "passionné". "C'est la première fois que Paul ne me fait pas rire en 40 ans. Paris n'est plus Paris sans lui", a confié son collègue Bernard Mabille.