Le maire de Carpentras condamné en appel pour violences conjugales

Le maire de la ville de Carpentras, dans le Vaucluse, a été condamné par la cour d'appel de Nîmes, dans le Gard, mercredi 28. Francis Adolphe a été reconnu coupable de violences conjugales contre son ex-femme. Il a écopé de huit mois de prison avec sursis et a été privé de ses droits civiques et familiaux pour cinq ans. En plus de ne plus avoir la garde des ses enfants, s'il en a, son droit de vote et d'éligibilité lui seront retirés, dans le même temps, il n'aura plus le droit non plus d'exercer une fonction publique, comme celle de maire. A tout cela s'ajoute aussi une amende délictuelle de 5.000 euros.

Maire PS de la ville depuis 2008 et étiqueté Divers gauche depuis le début de l'année 2017, Francis Adolphe a dénoncé cette peine et annoncé qu'il se pourvoirait en cassation "pour faire valoir ses droits", rapporte Le Dauphiné . En première instance, en mars 2016, il avait écopé de deux mois de prison avec sursis et de 1.500 euros d'amende.

L'homme politique avait fait tomber son ancienne compagne dans une rue de la ville de Montélimar, dans la Drôme lors de l'été 2014. Il avait été placé en garde à vue pour violences aggravées à la rentrée de la même année. Francis Adolphe a toujours nié les faits et encore actuellement il soutient que la chute n'était qu'un simple accident. "Je maintiens que je n'ai pas commis les actes qui me sont reprochés dans le cadre de ma vie privée et que la sanction relève de l'acharnement", a-t-il expliqué au Dauphiné.