Le médecin "incompétent" et absent payé pendant 33 ans par l'hôpital de Quimperlé

Un médecin chef de service a été payé entre 1984 et 2017 par l'hôpital de Quimperlé (Finistère) alors qu'il n'y travaillait plus. Son incompétence et son comportement ne permettaient pas qu'il y officie, mais la direction a continué à le rémunérer pendant plus de 30 ans en vertu de la "solidarité" entre médecins.