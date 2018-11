Le père laisse ses enfants dans la voiture, la fillette étrangle son petit frère

C'est un terrible drame familial sur fond de manque de vigilance parentale qui sera examiné lundi 26 devant un tribunal du Texas. Un certain Adrian Dreshaun Middleton, 26 ans, devra répondre des faits "d'abandon d'enfant". Il a laissé dans sa voiture ses deux enfants, une fille de six ans et un petit garçon d'un an seulement pendant un laps de temps conséquent. Quand il est revenu, la sœur avait étranglé son frère avec la ceinture de sécurité.

Les faits se déroulent le 20 mai à Houston. Le père de famille gare sa voiture sur le parking d'un grand magasin de vêtements laissant des deux enfants, non attachés, dans l'habitacle du véhicule. A son retour, il découvre sa fille hurlant et son fils inconscient, une ceinture de sécurité autour de la gorge.

Le père appelle immédiatement les secours mais il est trop tard pour le nourrisson, déclaré mort à l’hôpital. Les premiers éléments de l'enquête confirmeront bien, autopsie à l'appui, que le petit est mort par suffocation suite à l'étranglement par la ceinture.

La petite fille expliquera aux policiers qu'elle jouait avec son frère dans l'habitacle et que celui-ci s'est mis à pleurer. Pour le faire taire, elle a alors enroulé la ceinture de sécurité autour du cou du malheureux enfant.

L'enquête va pourtant accabler aussi le père de famille. La cause? L'investigation a montré qu'Adrian Dreshaun Middleton n'a pas dit toute la vérité forces de l'ordre. Alors que l'homme a expliqué s'être absenté 45 minutes en laissant ses deux petits sans surveillance, une durée déjà longue, les vérifications ont montré qu'il est en fait retourné à sa voiture une heure et demie après y avoir laissé les deux enfants. Une négligence grave dont il devra maintenant répondre devant la justice. La petite fille, n'ayant pas l'âge de la responsabilité pénale, ne sera pas poursuivie.