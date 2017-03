Le petit Yanis, mort pour avoir fait pipi au lit, inhumé lors d'une cérémonie intime

Le 6 février dernier, le petit Yanis, cinq ans, est mort après une punition inhumaine de son beau-père, qui l'a forcé à courir dehors, en pleine nuit et en pyjama, jusqu'à épuisement. Tout ça parce qu'il avait fait pipi au lit.

Après enquête et examen médico-légal, son corps a été rendu le 1er mars à la famille de son père, qui a organisé les obsèques avec l'aide de la tante maternelle du petit garçon (sa mère, incarcérée depuis son meurtre pour n'avoir pas empêché son beau-père d'agir, n'était évidemment pas présente).

Yanis a été inhumé dans la plus grande intimité lundi 6 en l'église Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys selon la Voix du Nord. L'édifice religieux était décoré de peluches, de dessins d'enfants et de fleurs blanches. Lors de la cérémonie, l'abbé Denis a expliqué que plus qu'un au revoir, il s'agissait surtout de "rendre hommage". "Plus qu’une cérémonie religieuse, c’est surtout un hommage que nous avons voulu rendre à un enfant" a-t-il déclaré par la suite.

Après la messe, toutes les personnes présentes se sont recueillies une dernière fois sur le perron de l'église pour un lâcher de ballons blancs, sur lesquels étaient collés des photos du petit garçon.

Une marche blanche est toujours en projet, mais aucune date n'a été définie.

Pour rappel, Emilie Inglard, la mère de Yanis, âgée de 23 ans, et Julien Masson, son beau-père, 30 ans, ont été incarcérés dès le lendemain de la découverture du corps. Lui est poursuivi pour "crime et homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans" et "violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par une personne ayant autorité", et, elle pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit". Il risque la prison à perpétuité. Elle encourt cinq ans de réclusion et 75.000 euros d'amende.